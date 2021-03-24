КУЛЬТУРА
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На Ставрополье бизнесмен поставлял клиникам болотных пиявок вместо лечебных
За пять лет предприниматель обманул более 30 медучреждений, включая санатории Минобороны, МЧС, управлений делами президента России и Казахстана
На Ставрополье бизнесмен поставлял клиникам болотных пиявок вместо лечебных
Фото: Reuters / Others
24 марта 2021 г.

Отдел МВД по Минераловодскому округу возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Александра Семикоза, который на протяжении пяти лет поставлял в больницы и санатории по всей России обычных болотных пиявок под видом медицинских. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«От указанной деятельности Семикозом был извлечен доход в сумме более 12,5 миллиона рублей», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие выяснило, что бизнесмен закупал пиявок оптом у жителей Ставропольского края и заключал госконтракты с лечебно-профилактическими и санаторными учреждениями. Таким образом мужчина обманул более 30 клиентов, среди которых оказались санатории Минобороны, МЧС, Управления делами президента России, Управления делами президента Казахстана, поликлиники и частные клиники в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других российских городах, а также различные научно-исследовательские центры.

Пиявки, которых поставлял Семикоз, были не только бесполезными, но и представляли угрозу здоровью пациентов, так как являются переносчиками различных болезней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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