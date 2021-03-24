В Чите возбудили уголовное дело против председателя местной еврейской общины Григория Еремина после того, как у него нашли 1,26 грамма гашишного масла. Об этом информирует «МК в Чите» со ссылкой на независимые источники.

По данным издания, следственно-оперативные мероприятия прошли в читинской синагоге 19 марта. «Еремин был допрошен в качестве подозреваемого. Он был освидетельствован на состояние наркотического опьянения. Оно подтвердилось», – рассказал собеседник «МК в Чите».

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избиралась. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 228 УК РФ, отмечает издание. Сам Еремин отказался от комментариев, но не опроверг факт уголовного преследования.

Накануне стало известно, что в помещении читинской синагоги нашли наркотики и оборудование для их изготовления. «Местная иудейская религиозная организация –дом, открытый для всех граждан, желающих приобщиться к историческим ценностям, культурным традициям и языку еврейского народа. Днем здесь проходят занятия по обучению языку и культуре, которые посещают забайкальцы еврейского происхождения, особенно молодежь. Нас шокировали факты хранения, употребления и производства наркотиков в святом для нас месте», – отметил представитель городской еврейской общины.

24 марта в Забайкалье прибыли два представителя Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в состав которой входит местная иудейская религиозная организация «Еврейская община Читы». В 2020 году ФЕОР выиграла президентский грант на проведение антинаркотической информационной кампании.

В рамках визита представителей организации планируется провести проверку расходования средств, которые выделяются для поддержки жителей Забайкалья еврейского происхождения.

Читинская синагога была построена около 1880 года на углу улиц Ингодинской и Камчатской (ныне Столярова). В настоящее время здание синагоги принадлежит «Россельхознадзору».