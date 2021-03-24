Иностранные физические и юридические лица отказались как минимум от 500 участков в аннексированном Россией Крыму после того, как российские власти запретили им владеть землей на полуострове, сообщает РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Отмечается, что до подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным иностранцам принадлежали более 11,5 тысяч земельных участков на полуострове. По данным Росреестра, к 1 января текущего года это число снизилось до 11 тысяч.

В число владельцев крымских земель входят граждане 55 зарубежных стран, большинство из них – украинцы. Собственники земли в регионе также есть среди граждан и юрлиц Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Согласно указу, иностранцы должны были продать свои участки в течение года, а те земли, которые не были проданы, подлежат национализации или принудительной продаже. Вырученная сумма будет передана либо бывшему владельцу, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом, отметили в Росреестре.

Власти Украины раскритиковали указ Кремля. «Указ [о запрете иностранцам владеть землей в Крыму] юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины», – заявил спикер МИД страны Олег Николенко.

По его словам, это ограничение притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова и не останется без реакции международного сообщества.

Европейский союз также заявил, что не признает президентский указ о владении землей в Крыму. Брюссель расценил вступление этого документа в силу как еще одну попытку насильственной интеграции украинского полуострова в состав России и призвал Москву прекратить все нарушения международного права в регионе.

Ранее стало известно, что с 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. В начале месяца президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большинство районов аннексированного полуострова включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения действуют на владение участками в 19 из 25 муниципальных образованиях Крыма. Среди них – Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя.