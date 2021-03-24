Книги в России в этом году могут подорожать на 20% из-за дефицита офсетной бумаги, которая используется для печати иллюстрационно-текстовой продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на крупнейших российских издателей.

По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, из-за недостатка такой бумаги издательскому дому пришлось перенести выпуск ряда книг. Если ситуация не стабилизируется, бумагу придется закупать у финских производителей, что может привести к росту стоимости книг на 20%, считает Новиков.

С такой же проблемой столкнулась и издательство «Просвещение», специализирующееся на учебной литературе.

Как отметила консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Елена Шитикова, проблема дефицита бумажной продукции существует в России с февраля 2021 года. Так, согласно информации Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился в натуральном выражении по сравнению с январем 2020 года на 14,5% (до 101,7 тысячи тонн), а в денежном выражении — на 8% (до 152,8 млн долларов).

Гендиректор компании «Дубль В» Михаил Сенаторов назвал ситуацию на книжном рынке «беспрецедентной». По его мнению, дефицит бумаги связан с сокращением производства и нарушением логистических цепочек в связи с пандемией коронавируса. Объемов же бумажной продукции, производимой отечественными компаниями, недостаточно для удовлетворения спроса издательств. Кроме того, порядка 80% бумажной продукции в России приходится на импорт, пояснил Сенаторов. Он добавил, что дефицит бумаги достигнет пиковых значений к лету 2021 года.