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Сколько будут стоить турецкие истребители 5-го поколения
Самолет TF-X должен совершить первый полет в 2025 году и войти в состав парка турецких ВВС в 2029-м
Сколько будут стоить турецкие истребители 5-го поколения
Фото: defenceturkey / Others
24 марта 2021 г.

Разрабатываемый национальный истребитель 5-го поколения TF-X совершит первый полет в 2025 году, а в 2029-м будет официально принят на вооружение, заявил глава турецкой аэрокосмической промышленности (TUSAŞ, TAI) Темель Котиль. По его словам, стоимость самолета составит $100 миллионов.

По планам, военно-технологическая компания TUSAŞ (TAI) будет производить два TF-X в месяц. Сейчас, по словам Котиля, 1000 из 4000 инженеров компании участвуют в реализации программы, которая стартовала в 2013 году при поддержке британской оборонной компании BAE Systems. В проектировании двигателя, по некоторым данным, будет задействована компания Rolls-Royce.

Темель Котиль также заявил, что новый турецкий вертолет Т129 ATAK (ATAK-2) получит украинский двигатель – двухтрубный турбовальный агреграт мощностью 2500 л.с. Он отметил, что Т129 ATAK должен совершить первый полет в 2023 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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