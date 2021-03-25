Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) предложила запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства, представленного 23 марта.

Такие требования обсуждаются в рамках поправок к закону «О персональных данных», частично вступивших в силу в марте. Интернет-площадкам запретили размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Онлайн-ресурсы должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какую конкретно информацию можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

С 1 июля операторы персональных данных будут обязаны получать от пользователей согласие на обработку данных. Теперь интернет-площадки должны получать дополнительное одобрение от пользователей для разных целей обработки информации через собственную платформу сбора согласий или единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Если он выберет ЕИС, придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту. Эти данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют ЕИС. Кроме того, их могут передать «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами».

В проекте приказа Роскомнадзора не уточняется, какие сведения оператор данных будет запрашивать у пользователя, если тот решит пройти идентификацию через платформу сбора согласий, созданную оператором.

Депутат Госдумы от «Единой России», автор поправок к закону «О персональных данных» Антон Горелкин сказал «Коммерсанту», что инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на соцсети и мессенджеры.

Эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк считает, что ни Роскомнадзору, ни соцсетям «ни к чему» такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу. По его мнению, есть также риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Ограничение не касается текстовых сообщений, только видео- и фотоматериалов.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозился замедлить не только Twitter, но и другие интернет-ресурсы, которые нарушают российские законы и игнорируют требования законодательства.