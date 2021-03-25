В городе Бенгази на востоке Ливии в результате покушения был убит один из командиров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара Махмуд аль-Верфалли, передает Anadolu .

Представитель сил Хафтара подтвердил в Twitter смерть аль-Верфалли, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС).

По данным МУС, аль-Варфали отдавал приказы и принимал непосредственное участие в совершении убийств, квалифицированных как военные преступления. Он также обвиняется в проведении массовых казней заключенных в Бенгази.

В декабре 2019 года министерство финансов США включило Махмуда аль-Варфали в свой санкционный список за причастность к серьезным нарушениям в области прав человека.

Как считает известный специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, не исключено, что за ликвидацией одиозного полевого командира стоит его руководство. «В нынешней ситуации возникла угроза, что тот в итоге может предстать перед следствием и дать показания против самого Хафтара», – отметил он в своем Telegram-канале.

После смерти Муаммара Каддафи и начала гражданской войны в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство, восток попал под контроль мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживали ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. В последние месяцы наметились контуры мирного урегулирования.