ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Президент Украины  национализировал купленный китайцами «Мотор Сич»
Завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» до недавних пор фактически принадлежал китайским инвесторам, пока Шевченковский районный суд Киева не принял решение арестовать 100% акций и имущества
Президент Украины  национализировал купленный китайцами «Мотор Сич»
Фото: АА / AA
25 марта 2021 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич». Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года <...> «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в тексте указа.

Решение принято с целью защиты национальных интересов государства в сфере авиационного строительства.

В 2017 году китайские компании Skyrizon приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич» со штаб-квартирой в Запорожье, а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. Этому пытались воспрепятствовать в том числе и США. Противником сделки был советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В августе того же года газета The Wall Street Journal утверждала, что США проводят встречи с украинскими чиновниками, чтобы не допустить перехода завода под контроль китайского капитала.

Источник «Интерфакса» в правительстве Украины сообщал, что до последнего времени китайским инвесторам принадлежали около 75% акций «Мотор Сич». Часть спорного пакета являлась залогом для финансирования, предоставленного в том числе China Development Bank.

20 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на все акции и имущество завода «Мотор Сич».

Власти КНР подвергли критике решение Киева. В ответ они призвали Украину соблюдать «законные права и интересы китайских инвесторов», которые подали иски в международный арбитраж, а также в китайские и украинские суды, и требуют 3,6 млрд долларов за понесенный в результате национализации ущерб.

«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом решить соответствующие вопросы», – сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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