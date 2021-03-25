Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич». Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года <...> «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в тексте указа.

Решение принято с целью защиты национальных интересов государства в сфере авиационного строительства.

В 2017 году китайские компании Skyrizon приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич» со штаб-квартирой в Запорожье, а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. Этому пытались воспрепятствовать в том числе и США. Противником сделки был советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В августе того же года газета The Wall Street Journal утверждала, что США проводят встречи с украинскими чиновниками, чтобы не допустить перехода завода под контроль китайского капитала.

Источник «Интерфакса» в правительстве Украины сообщал, что до последнего времени китайским инвесторам принадлежали около 75% акций «Мотор Сич». Часть спорного пакета являлась залогом для финансирования, предоставленного в том числе China Development Bank.

20 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на все акции и имущество завода «Мотор Сич».

Власти КНР подвергли критике решение Киева. В ответ они призвали Украину соблюдать «законные права и интересы китайских инвесторов», которые подали иски в международный арбитраж, а также в китайские и украинские суды, и требуют 3,6 млрд долларов за понесенный в результате национализации ущерб.

«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом решить соответствующие вопросы», – сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.