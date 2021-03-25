Рабочее побоище на стройке в Мурманской области

Массовая драка рабочих произошла на стройке в Белокаменке Мурманской области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадали шесть человек. У них резаные раны и переломы. Полиция выясняет обстоятельства. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Согласно одной из версий, кто-то из рабочих занял в столовой чужое место, в результате чего ссора переросла в массовую драку и перекинулась на улицу. #Россия #стройка #драка