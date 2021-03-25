ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Рабочее побоище на стройке в Мурманской области
Массовая драка рабочих произошла на стройке в Белокаменке Мурманской области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадали шесть человек. У них резаные раны и переломы. Полиция выясняет обстоятельства. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Согласно одной из версий, кто-то из рабочих занял в столовой чужое место, в результате чего ссора переросла в массовую драку и перекинулась на улицу. #Россия #стройка #драка
Рабочее побоище на стройке в Мурманской области / Others
25 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us