В Нидерландах расследуют скандальную переписку сотрудников полиции города Роттердама, содержащую пропаганду расизма и ксенофобии. По информации местных СМИ, один из полицейских в переписке в WhatsApp использовал выражение «на одного турка стало меньше» применительно к убийству 16-летней турчанки Хумейры Э., которое произошло в 2018 году.

Следствие выяснило, что сотрудники сил правопорядка неоднократно допускали оскорбления в отношении представителей нацменьшинств и религиозных общин.

Шеф полиции Роттердама Фред Вестербеке осудил позицию полицейских, назвал ее «унизительной». По его словам, расследование в отношении сотрудников в настоящее время продолжается.

В апреле 2019 года полицейский в голландском городе Утрехт ударил ногой мусульманку в хиджабе во время драки. Как сообщала местная пресса, правоохранитель пнул женщину ногой из-за того, она пыталась остановить его в то время, как он бил ногами другую женщину на земле.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как видео с насилием попало в социальные сети.

Мусульмане в Нидерландах, обеспокоенные участившимися исламофобскими нападениями в стране в последние годы, призвали голландское правительство принять меры безопасности по всей стране.