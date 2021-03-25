КУЛЬТУРА
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В Нидерландах расследуют скандальную туркофобскую переписку полицейских
Сотрудники правопорядка в Роттердаме неоднократно оскорбляли представителей нацменьшинств и религиозных общин. В одной из переписок они использовали ксенофобское выражение «на одного турка стало меньше» применительно к убийству 16-летней девушки
В Нидерландах расследуют скандальную туркофобскую переписку полицейских
Фото: Reuters / Others
25 марта 2021 г.

В Нидерландах расследуют скандальную переписку сотрудников полиции города Роттердама, содержащую пропаганду расизма и ксенофобии. По информации местных СМИ, один из полицейских в переписке в WhatsApp использовал выражение «на одного турка стало меньше» применительно к убийству 16-летней турчанки Хумейры Э., которое произошло в 2018 году.

Следствие выяснило, что сотрудники сил правопорядка неоднократно допускали оскорбления в отношении представителей нацменьшинств и религиозных общин.

Шеф полиции Роттердама Фред Вестербеке осудил позицию полицейских, назвал ее «унизительной». По его словам, расследование в отношении сотрудников в настоящее время продолжается.

В апреле 2019 года полицейский в голландском городе Утрехт ударил ногой мусульманку в хиджабе во время драки. Как сообщала местная пресса, правоохранитель пнул женщину ногой из-за того, она пыталась остановить его в то время, как он бил ногами другую женщину на земле.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как видео с насилием попало в социальные сети.

Мусульмане в Нидерландах, обеспокоенные участившимися исламофобскими нападениями в стране в последние годы, призвали голландское правительство принять меры безопасности по всей стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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