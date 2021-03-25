Посетившая аннексированный Крым «официальная» и, как еще ее представляли в местной прессе, «представительная» делегация бизнесменов из Китая, которую приняло подконтрольное Москве Министерство курортов и туризма полуострова, может оказаться группой обычных предпринимателей с московских оптовых рынков, утверждает Meduza. Издание пишет, что в самом Китае о подобном визите ничего не слышали.

«Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности», – заявил директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара, присутствовавший на встрече 11 марта.

Согласно пресс-релизу минтуризма Крыма, представители Китая посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также приняли участие в круглом столе с членами подконтрольного Москве правительства полуострова.

Китайских гостей особенно интересовали поставки из Крыма куриных лапок, которые в КНР считаются деликатесом, рассказала врио директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

Однако, пишет Meduza, в китайских источниках данных о визите деловой делегации в Крым нет. Все три участника «экспортно-импортной комиссии» – Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай – уже много лет живут в столице РФ и здесь же занимаются бизнесом, заявил изданию представитель московской китайской диаспоры.

По фото- и видеорепортажам о визите делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы, сами узнавшие об этой новости от корреспондента Meduza, опознали своих знакомых. Шаньвэнь, Юн и Кай тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».

В Министерстве курортов и туризма аннексированного Крыма рекомендовали обратиться за комментариями по этому поводу к организаторам встречи – в Южный региональный Центр поддержки экспорта, где пока не ответили на запрос журналистов.

Делегация побывала в Крыму в начале марта 2021 года, однако федеральные СМИ обратили на нее внимание только 15 марта в связи с заявлением депутата Верховной рады Украины от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича. На своей странице в Facebook он написал, что визит китайцев в Крым может быть ответным ходом Пекина «в связи с позицией Украины по «Мотор Сич»».

15 марта корреспондент РИА Новости попросил спикера китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзяня прокомментировать пост Рабиновича. Дипломат ответил, что позиция КНР по Крыму неизменна, и попросил «не политизировать деловую активность китайских компаний».

Хотя представитель МИД КНР в своем ответе не упоминал делегацию в Крыму, российские СМИ так же, как и Рабинович, связали визит китайских бизнесменов на полуостров с ситуациейвокруг «Мотор Сич».