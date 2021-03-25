В Азербайджане за время карабахского конфликта на минах подорвались около 3000 человек, из них 525 погибли, заявил председатель Общественного объединения азербайджанской кампании против мин Хафис Сафиханов.

«Это говорит о том, что заминированные районы являются азербайджанскими землями. Противопехотные мины – дешевое оружие. У Армении нет этой проблемы, потому что они производят эти мины», – отметил эксперт.

Он добавил, что точное количество жертв от мин в последних боях все еще не зафиксировано.

«На освобожденных от оккупации территориях есть такие места, где армяне закопали более 10 мин на каждом квадратном метре», - отметил в свою очередь президент Международного фонда евразийской прессы, консультант Экономического и социального совета ООН Умуд Мирзоев.

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала факт использования армянскими вооруженными силами запрещенных многими странами кассетных боеприпасов в октябре 2020-го в ходе обстрела города Барда.

Применение кассетных снарядов при определённых условиях может быть квалифицировано как военное преступление, поскольку свидетельствует о пренебрежении безопасностью гражданского населения. Кассетные боеприпасы снаряжаются десятками или сотнями суббоеприпасов, которые укладываются в контейнерную боевую часть реактивного снаряда РСЗО или авиабомбы.

Суббоеприпасы выбрасываются на определенной высоте с широтой поражения «стадион» и теоретически срабатывают при контакте, однако на деле детонация многих из них во время обстрела не происходит — десятки снарядов малого калибра остаются на боевом взводе. По сути, поражение жилого сектора кассетными боеприпасами — это еще и дополнительное минирование его мелкими противопехотными минами (неразорвавшимися суббоеприпасами).

Вместе с тем, 25 марта 2021-го представители азербайджанской интеллигенции обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай. Как сообщает Day.Az, в обращении выражена обеспокоенность в связи с угрозой полного исчезновения культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу на территории Армении в результате проводимой Ереваном политики.

«Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Армения целенаправленно стирает повсюду следы азербайджанцев, исторически и исконно проживавших на этих территориях, уничтожает, изменяет происхождение культурного наследия азербайджанского народа. Исторические названия азербайджанских сел были в массовом порядке изменены, древние топонимы заменены армянскими», – сказано в обращении.

Авторы письма попросили направить в Армению экспертную группу для оценки текущего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю.