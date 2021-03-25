Всемирно известный британский актер Хью Грант отдохнул со своей семьей в Анталье, куда он приехал на съемки фильм «Пять глаз» режиссера Гая Ричи, сообщает Anadolu.

По завершении съемок в кинокартине, в которой также был задействован Джейсон Стэйтем, Грант решил задержаться в туристической столице Турции еще на некоторое время.

Вместе со своей супругой Анной Элизабет Эберштейн и детьми популярный актер остановился в отеле в районе Серик в Белеке. Супружеская чета сыграла здесь в гольф и поужинала в ресторане, пишет агентство.

60-летний Грант известен по ролям в таких фильмах, как «Ноттинг Хилл», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь» и «Бриджит Джонс: Грани разумного».

Голливудский блокбастер «Пять глаз» Гая Ричи рассказывает историю Орсона Форчуна, агента МИ-6, которому поручено предотвратить продажу смертоносного оружия, представляющего большую опасность для всего мира. Специально для этого в съемочную площадку превратили территорию выставочного центра ЭКСПО, построенного в Анталье за 1,8 миллиарда лир.