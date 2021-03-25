Приговор, вынесенный по уголовному делу о похищении бывшего генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были также отобраны 5 миллионов долларов, закопанные в огороде, вступил в силу. Как пишет газета «Коммерсант», решением Раменского городского суда Московской области преступники получили 10 лет колонии.

При этом и защита, и обвинитель оказались недовольны приговором суда. Адвокаты настаивали, что признание было получено под давлением, заявив о необходимости пересмотра сроков заключения для фигурантов расследования, безработных Магомеда Гаджиева и Романа Галушко. Прокуратура в свою очередь потребовала более жесткого наказания.

По данным следствия, в июне 2018 года Гаджиев и Галушко похитили генерала на Осеннем бульваре, предварительно выследив его, когда тот высаживал дочь из своей машины Toyota Camry. Мужчины напали на Пастушкова и насильно пересадили его в свой автомобиль Hyundai Solaris. Генерала ФСБ привезли в частный дом в подмосковном Видном: там его избивали и пытали электрошокером, требуя назвать место, где он прячет деньги. После того, как заложнику пригрозили раскаленным паяльником, он сдался.

Затем Гаджиев и Галушко отправились вместе с Пастушковым на его дачу в Одинцовском районе Подмосковья, где выкопали семь пластиковых контейнеров с 5 миллионами долларов в разной валюте. По курсу на тот момент эта сумма была равна 315 миллионам рублей.

Забрав деньги, злоумышленники бросили Пастушкова на дороге в Раменском районе и скрылись. Пострадавшего подобрал водитель проезжавшей машины и отвез в больницу. Туда вызвали сотрудников правоохранительных органов полиции, и генерал рассказал об инциденте.

В скором времени Гаджиева и Галушко задержали с 200 миллионами рублей. Остальные деньги они успели потратить на новые машины, рестораны и девушек. Им вменили похищение человека и вымогательство. Доказать их вину удалось благодаря показаниям самого генерала, следу на машине и детализации звонков. Также Гаджиева и Галушко опознали продавец электрошокера и гадалка, к которой они обратились с просьбой предсказать будущее и показать место, где спрятан клад. Сначала злоумышленники признали свою вину, однако в дальнейшем отказались от своих слов. Их адвокаты утверждали, что признание было получено под давлением следствия.

Генерал также изменил свои показания во время расследования и заявил, что у него ничего не крали, а тайник с деньгами принадлежал «богатому соседу». Военная прокуратура пришла к выводу, что тот скрывал свои доходы от декларирования, и добилась конфискации почти всего имущества силовика. Таким образом, Пастушков лишился 5 млн рублей, 1,1 млн долларов, загородного дома за 23 млн рублей и участка стоимостью 13 млн рублей. Все это имущество было обращено в доход государства по решению суда.