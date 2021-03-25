БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефтепродуктов в США
За последние десять лет РФ резко увеличила экспорт нефти в США. В 2020 году она занимала уже 7% импортного рынка страны, хотя раньше этот показатель составлял всего 0,5%. По суточным поставкам Россия опередила Саудовскую Аравию
Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефтепродуктов в США
Фото: Reuters / Others
25 марта 2021 г.

Нефтяные компании США на фоне санкций в отношении Венесуэлы и сокращения поставок из стран ОПЕК в 2020 году значительно увеличили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России. Резкий рост российских поставок в прошлом году вывел РФ на позицию третьего по величине поставщика нефти в США, пишет Bloomberg.

По сведениям издания, в сутки Россия экспортировала в среднем 538 тысяч баррелей нефтепродуктов. Таким образом, по итогам года российские поставки составили 7% от общих закупок. Для сравнения: ранее этот показатель колебался на уровне 0,5%.

Bloomberg также отмечает, что нефтеперерабатывающие компании США импортируют из России в основном не сырую нефть, а мазут. В Штатах его применяют для поддержания работы установок по производству бензина.

В 2020 году наибольший объем российских нефтепродуктов закупили компании Valero и Exxon. Россия поставила им 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. В целом два предприятия закупили почти половину от всего объема нефти из РФ.

Растущая зависимость Вашингтона от российского «черного золота» идет вразрез с доктриной энергетической безопасности США. По словам бывшего нефтяного аналитика ЦРУ Марка Финли, заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что Штатам «никогда не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков», являются «пустой мантрой».

При этом если в следующие месяцы Саудовская Аравия увеличит объемы производства, как многие и ожидают, утверждается в статье, то саудовская нефть займет место российской. То же самое касается и сырья из Кувейта и Ирака. «В противном случае американским нефтеперерабатывающим заводам все еще придется искать плотное сырье для своих производств», – говорится в заключении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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