ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина укрепляет свою береговую линию от нападения России
Киев планирует развернуть три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун». Таким образом украинские вооруженные силы могут создать настоящую угрозу Черноморскому флоту России в случае нового гипотетического конфликта, пишет американский Forbes
Украина укрепляет свою береговую линию от нападения России
Украина укрепляет свою береговую линию от нападения России / Others
25 марта 2021 г.

Украина намерена укрепить свою береговую линию от возможных нападений России, в связи с чем недавно Военно-морские силы страны получили первые опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун». Как отметил во время недавнего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод»» директор предприятия Леонид Шиман, запланирована поставка ракет для трех дивизионов РК-360МЦ «Нептун». Масштаб развертывания производства свидетельствует о серьезных планах защиты украинского побережья от российской атаки, пишет автор американской редакции Forbes.

Министр обороны Андрей Таран отмечал, что ракетные комплексы существенно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. «Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличить сдерживающий потенциал и повысить влияние Украины на море. Наше домашнее задание – замкнуть БРК «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», – сказал Таран.

Как указывает Forbes, батареи БРК (в составе дивизионов) могут стать «настоящими убийцами» в случае, если российский Черноморский флот решит нанести удар по Украине. По предварительным данным, в состав дивизиона берегового противокорабельного комплекса «Нептун» войдут 6 пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами и соответствующее количество транспортно-заряжающих (ТЗМ-360) и транспортных машин (ТМ-360).

В публикации также говорится, что Киев запустил экстренную программу по приобретению новых кораблей, однако введение в состав москитного флота артиллерийских катеров «Гюрза-М» не помогло в 2018 году, когда российские войска захватили два таких катера «Бердянск» и «Никополь» в результате инцидента в Керченском проливе. В 2021 году Украине в качестве военной помощи от береговой охраны США были переданы два легко вооруженных 33-метровых катера, также Великобритания предоставила в распоряжение ВМСУ восемь 45-метровых ракетных катера за 1,6 миллиарда долларов в виде займов. Эти катера смогут сыграть лишь вспомогательную роль в случае гипотетического конфликта, пишет автор Forbes, однако БРК «Нептун» с радиусом поражения до 280 километров меняет ситуацию – таким образом Украина сможет держать под угрозой половину акватории Черного моря.

«Если украинское правительство мыслит правильно, оно потратит больше на ракеты и меньше на катера. Батареи «Нептун» не только способны наносить удары дальше и мощнее, чем любой артиллерийский катер, но при этом они еще и непотопляемы», – заключает автор публикации.

Облик крылатой ракеты киевского КБ «Луч» – ключевого элемента будущего берегового ракетного комплекса «Нептун» – впервые был продемонстрирован публике в 2015 году. Тогда сообщалось, что комплекс с контейнерным стартом может быть создан в двух версиях – корабельной и береговой (на мобильной платформе). В апреле 2020-го была опубликована запись поражения ракетой Р-360 морской цели, в мае – уничтожения двух целей в ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области. В июне 2020-го стало известно о том, что Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» прошла успешные летные испытания со штатной боевой частью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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