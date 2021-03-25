Школьники из поселков Вишневка и Привольный в Татарстане выстроились на коленях в надпись «Школа», чтобы им построили новое учебное заведение. Как передают местные СМИ, таким способом дети хотели привлечь внимание главы республики Рустама Минниханова к проблеме отсутствия школ в поселках.

«Нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации. Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детей и их родителей!» – сказано в описании к видео, опубликованному в соцсетях.

Прокуратура Татарстана уже начала проверку по факту проведения акции. По словам старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, в Вишневке и Привольном действительно существуют проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. «Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, должны и будут решаться муниципальными властями», — отметил он.

Галиев добавил, что прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере, но вместе с тем «считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции».

Со своей стороны руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что руководство республики в курсе проблемы со школами в этих населенных пунктах и этот вопрос «прорабатывается». «Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса», – подчеркнула она.

По информации СМИ, родители детей в поселках Вишневка и Привольный годами вынуждены возить детей в ближайшую школу на своих машинах группами, причем по разбитой дороге.

В марте 2021 года стало известно, что власти Татарстана запустят автобусы от поселков. Местные жители считают, что это не решит их проблему. Позже появилась информация, что в поселках все-таки построят школу, для которой уже нашли участок. В Вишневке и Привольном живут более 1 тысячи детей дошкольного возраста и почти 1,2 тысячи школьников.