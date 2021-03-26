«Газпром» завершил 2020 год с чистым убытком свыше ₽706,9 миллиарда по российским стандартам бухгалтерской отчетности (без учета финансовых показателей дочерних предприятий), сообщает ТАСС. Такая ситуация возникла впервые с 1998 года.

Внимание привлекает также тот факт, что «Газпром» переписал оценку чистой прибыли за 2019 год с ₽651,1 миллиарда до ₽733,9 миллиарда.

Как следует из отчетности компании, в прошлом году валовая прибыль упала на 25% – до ₽1,5 триллиона. А дебиторская задолженность газового гиганта к концу 2020-го выросла более чем на 15% и превысила ₽2 триллиона.

Прибыль от продаж снизилась до ₽11,036 миллиарда с ₽629,114 миллиарда в 2019 году. Убыток до налогообложения в прошлом году составил ₽922,066 миллиарда. В 2019 году «Газпром» получил прибыль до налогообложения в размере ₽910,954 миллиарда.

Основная причина отрицательной динамики – пандемия и падение объемов экспорта, как следствие. По итогам 2020 года «Газпром» экспортировал 179,3 миллиарда кубометров газа в страны дальнего зарубежья, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, это один из лучших показателей за всю историю компании – сказался всплеск спроса под конец года.

Свою роль сыграло и понижение цен на топливо: экспортная выручка «Газпрома» в прошлом году сократилась на 39,6% до $25,25 миллиарда.

Эксперты отмечают, что на спрос повлияла не только пандемия, но и растущая популярность сжиженного природного газа (СПГ). Именно по этой причине, утверждают они, доля топлива от «Газпрома» в странах Европы и Турции сократилась с 36% до 33%.

В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше сжиженного, чем трубопроводного газа. Поставки СПГ в страну составили 2,07 миллиарда кубометров, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа опустилась с 70% до 47,5%. Крупнейшими поставщиками СПГ в Турцию стали Алжир и Катар.

Турция по итогам первого полугодия 2020-го сократилаимпорт газа из России более чем на 40% – до 4,7 миллиарда кубометров. Крупнейшим поставщиком голубого топлива в Турцию в 2020 году стал Азербайджан – связано с увеличением поставок по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП).

В ноябре прошлого года стало известно, что «Газпром» впервые в истории продастТурции природный газ не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам, подключив ее к своей электронной торговой платформе. Таким образом госкорпорация пытается вернуть свои позиции на втором по значимости рынке сбыта.