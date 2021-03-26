Москва и Вашингтон о продлении СНВ-3

В начале февраля 2021 года новый госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о продлении договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент Байден обещал американскому народу обеспечить безопасность от ядерной угрозы.

«Сегодня Соединенные Штаты предприняли первый шаг к тому, чтобы осуществить это обещание», – говорится в обращении Блинкена.

Госсекретарь Энтони Блинкен также сказал, что продление СНВ-3 укрепляет безопасность Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров. «Ничем не сдерживаемая ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», – сказал политик.

При этом Блинкен отметил, что США по-прежнему осознают «проблему, которую Россия представляет для Соединенных Штатов и всего мира». Он также добавил, что администрация Байдена будет пытаться привлечь Москву к ответственности за враждебные действия и нарушения прав человека.

В МИД России также заявили о завершении переговоров и продлении договора.

«Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года», – сообщили на Смоленской площади.

В заявлении российского МИД также говорится, что ключевым значением для договоренности стал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что СНВ-3 продлили «на наших условиях». Правда, уже 11 февраля он же заявил, что продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не является уступкой как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

«По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам. Благодаря этому шагу в отношениях между Россией и США на обозримую перспективу сохранится необходимый уровень взаимной предсказуемости, транспарентности в сфере СНВ».

Сергей Рябков добавил, что Москва замечает готовность Вашингтона к новому этапу диалога и что Россия предлагает США заняться «совместным анализом проблем, накопившихся в сфере контроля над вооружениями, ради достижения новых договоренностей».

Как появился СНВ-3 и зачем он нужен

Договор СНВ-3 был подписан президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в Праге 8 апреля 2010 года. В то время страны пытались провести так называемую «перезагрузку отношений».

Сам СНВ-3 заменил истекший СНВ-1, который был подписан Михаилом Горбачевым и Джоржем Бушем. США и Россия также подписывали СНВ-2, однако он так и не вступил в силу.

Срок действия СНВ-3, подписанного Обамой и Медведевым, составлял 10 лет. Но стороны согласились оставить возможность его продления на 5 лет.

Согласно договору, Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.

Также в СНВ-3 оговаривается большое количество вопросов, связанных с мерами доверия между странами, обменом информацией, возможностью инспектирования, переоборудования и ликвидации вооружений.

Почему Москва и Вашингтон не могли договориться

Сегодня СНВ-3 – единственный действующий договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Если бы срок его действия не продлили в этом году, то в мире не осталось бы никаких соглашений, которые регулировали бы арсеналы двух мировых ядерных держав.

Несмотря на важность договора, его продление было под вопросом до последнего момента. Проблема заключалась в том, что президент России Владимир Путин хотел продлить СНВ-3 в том виде, в котором он действовал последние годы. Но администрация бывшего президента США Дональда Трампа с этим не была согласна и выставляла несколько условий для продления СНВ-3.

Во-первых, США настаивали на том, чтобы к договору присоединился Китай. Издание Politico писало, что такой шаг невыгоден Пекину, где запасы стратегических наступательных вооружений примерно в 20 раз меньше, чем у России и США.

Соответственно, присоединение к СНВ-3 могло только навредить КНР. В итоге Китай отказался даже от переговоров по этому вопросу, а Россия заявила, что не намерена «уговаривать» Пекин присоединяться к СНВ-3.

Вторым условием американцев для продления СНВ-3 было создание более эффективного механизма проверки вооружений. Недоверие к российским партнерам было связано с тем, что, по мнению США, Москва неоднократно нарушала действие другого соглашения – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он перестал действовать в 2019 году. Тогда же Москва и Вашингтон обвинили друг друга в прекращении ДРСМД.

Еще одним условиям США для продления СНВ-3 было включение в договор нестратегических ядерных вооружений России. В Москве с этим не были согласны. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что прежде США должны вернуть свои тактические заряды в Америку (сейчас они также расположены в 5 европейских странах НАТО).

Другие претензии России – якобы отказ Вашингтона обсуждать милитаризацию космоса, и факт того, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Эксперты из обеих стран говорили, что продлить СНВ-3 будет тяжело в том числе из-за сложных отношений между США и Россией. Они испортились после аннексии Крыма в 2014 году. Также Вашингтон обсуждал новый пакет санкций против газопровода «Северный поток-2».

Сложность заключалась и в том, что срок действия договора СНВ-3 истекал 4 февраля 2021 года, а выборы нового президента США были назначены на осень 2020. Было неясно, с кем Россия подпишет договор – с Дональдом Трампом с его «условиями» либо с новым президентом США.

Американские СМИ еще до выборов президента обсуждали позиции Дональда Трампа и Джо Байдена по этому вопросу. Так, портал Axios 12 октября 2020 писал, что Трамп якобы хочет достичь соглашения с Россией до выборов. Об этом же сообщала и газета The Wall Street Journal.

А The New York Times со ссылкой на источники писала, что Джо Байден в случае своей победы подпишет СНВ-3 без дополнительных условий.

Глава совета ПИР-Центра Евгений Бужинский в беседе с ВВС говорил, что США будет тяжело отступить от того, что предъявляла администрация президента Трампа. А научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов заявлял, что Вашингтон может пойти на уступки.

«Если они его не примут [решение о продлении СНВIII], то это будет очень странно на фоне того, что они говорили последние месяцы и Байден говорил несколько лет подряд. Это будет прямое противоречие тем принципам, которые он отстаивал годами», – говорил Богданов.

К итоговому решению по СНВ-3 Москва и Вашингтон пришли лишь в конце первого месяца 2021 года. Тогда пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США выступают за продление договора.

«Президент США Джозеф Байден давно дал понять, что считает ДСНВ договором, отвечающим интересам национальной безопасности США», – подчеркнулаПсаки.