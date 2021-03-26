В Узбекистане завершились совместные тактико-специальные учения с участием специальных подразделений Вооруженных сил Узбекистана и Турции на полигоне Термез, сообщает Anadolu.

За последним днем маневров наблюдали глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, начальник Генштаба ВС Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухаммедов, хоким Сурхандарьинской области Туру Боболов и высокопоставленные военные руководители двух стран.

По сценарию учений, узбекские и турецкие спецподразделения обнаружили вооруженные банды, которые незаконно проникли в страну, нарушив госграницу с помощью беспилотников, и нейтрализовали их посредством воздушных и наземных ударов.

Военнослужащие двух стран также выполнили практические упражнения по преодолению 15-километровой комплексной тактической полосы и выживанию в экстремальных условиях, отработали элементы ближнего боя с проведением показательных стрельб в составе боевых двоек, троек, четверок и т. д.

Кроме того, на полигоне с участниками учений были проведены занятия по отработке вопросов тактико-специального учения и организованы спортивные соревнования.

Выступая на церемонии закрытия учений, генерал Яшар Гюлер отметил, что Турция готова оказать Узбекистану всестороннюю помощь в сфере технического оснащения и военной подготовки.

Генерал Халмухаммедов, в свою очередь, напомнил, что народы Узбекистана и Турции связывают узы дружбы и братства. Он подчеркнул, что в Ташкенте придают особое значение развитию сотрудничества с Анкарой. По его словам, узбекская сторона готова к дальнейшему расширению связей между двумя странами.

Халмухаммедов отметил, что совместные учения сил спецназа Турции и Узбекистана очень полезны для обеих сторон, и поблагодарил турецких военных за участие в маневрах.

В завершение церемонии были вручены награды военнослужащим Турции и Узбекистана, отличившимся в ходе учений.

Торжественная церемония открытия совместных тактико-специальных учений с участием специальных подразделений вооруженных сил двух стран состоялась 22 марта на полигоне Термез на узбекско-афганской границе. Маневры проводились в соответствии с планом двухстороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Республики Узбекистан и Турецкой Республики.