ПОЛИТИКА
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Президент Туркменистана написал песню в честь любимой лошади и ее жеребенка
Президент Туркменистана записал песню про Ашхабад. Музыку к ней сочинил его внук. А вот слова принадлежат самому Гурбангулы Бердымухамедову. Вдохновением для него стало рождение любимой лошадью жеребенка, названного в честь столицы страны, от скакуна Акхана, которому посвящен другой хит главы государства. В 2017 президент также сочинил и исполнил песню «Помню», а в 2018 написал текст композиции «Спортивный Туркменистан». #Ашхабад #песня #Бердымухамедов
Президент Туркменистана написал песню в честь любимой лошади и ее жеребенка / Others
29 марта 2021 г.
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