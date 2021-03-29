Президент Туркменистана написал песню в честь любимой лошади и ее жеребенка

Президент Туркменистана записал песню про Ашхабад. Музыку к ней сочинил его внук. А вот слова принадлежат самому Гурбангулы Бердымухамедову. Вдохновением для него стало рождение любимой лошадью жеребенка, названного в честь столицы страны, от скакуна Акхана, которому посвящен другой хит главы государства. В 2017 президент также сочинил и исполнил песню «Помню», а в 2018 написал текст композиции «Спортивный Туркменистан». #Ашхабад #песня #Бердымухамедов