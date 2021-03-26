К концу мая в Турцию поступит в общей сложности 100 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. В то же время в стране полным ходом идет разработка собственного препарата.

На данный момент в Турцию доставили 1,4 миллиона вакцин Pfizer-BioNTech, и к апрелю эта цифра достигнет 4,5 миллиона, заверяет Коджа. Он также добавил, что было достигнуто дополнительное соглашение о поставках еще 30 миллионов доз препарата.

Коджа также сообщил о начале переговоров о поставках в Турцию российской вакцины «Спутник-V». По словам министра, решение о применении данного препарата в стране может быть принято после завершения клинических испытаний.

Наряду с этим, глава ведомства рассказал о разработках собственной вакцины от коронавируса. «Турция начала сегодня первую фазу испытаний вакцины с вирусоподобными частицами – одной из самых инновационных вакцин-кандидатов в мире», – цитирует Коджу Anadolu.

Турция добилась значительного прогресса в разработке отечественных вакцин против COVID-19, отметил он. Коджа сообщил, что 3-я фаза испытаний вакцины-кандидата, созданной турецким университетом Эрджиес, начнется к концу апреля, так как последний доброволец получит вторую дозу 9 апреля.

Всего на данный момент в разработке находятся шесть вакцин отечественного производства, поделился глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган. Над ними работают ученые из университетов Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз, а также в техническом университете Йылдыз.

Акдоган отметил, что один из препаратов может быть произведен в виде обычного назального спрея. «Клинические испытания вакцины на людях пока не начались», – сказал глава Управления, подчеркнув, что это действительно новое слово в фармацевтике.

Вакцинация населения Турции от коронавируса стартовала еще в середине января. В частности, используется препарат китайского производства Sinovac. Уже поступили первые 3 млн доз вакцины из контрактных 50 миллионов.

В марте началась вакцинация для работников туриндустрии, в рамках которой сделают прививку больше миллиона человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в ходе традиционного общения с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле также выразил надежду на то, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране завершится в мае-июне текущего года.

«Продолжаются переговоры с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится», - отметил Эрдоган.