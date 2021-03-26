Краснодарские силовики заставили фермера признаться в краже коров у самого себя

Кубанские правоохранители силой заставили фермера признаться в краже коров у самого себя. Видео избиения опубликовал Комитет против пыток. Жестоким побоям подверглись и покупатели скота. В них стреляли холостыми патронами и угрожали смертью, если они не напишут чистосердечное признание. #Россия #фермер #пытки