ПОЛИТИКА
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Краснодарские силовики заставили фермера признаться в краже коров у самого себя
Кубанские правоохранители силой заставили фермера признаться в краже коров у самого себя. Видео избиения опубликовал Комитет против пыток. Жестоким побоям подверглись и покупатели скота. В них стреляли холостыми патронами и угрожали смертью, если они не напишут чистосердечное признание. #Россия #фермер #пытки
Краснодарские силовики заставили фермера признаться в краже коров у самого себя / Others
26 марта 2021 г.
Истории
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