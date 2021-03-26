Герман (Шамиль) Арбинин, задержанный в Москве по подозрению в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в составе вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева, оказался известным поэтом и писателем, пишет «Московский комсомолец».

В Союзе писателей Чеченской республики заявили, что не знали поэта под его паспортным именем. О его задержании в столице им известно, однако там не предполагают, с чем это может быть связано.

На своей странице в социальной сети писатель указал, что с 1993 по 1995 год учился в Грозненском коммерческом колледже, потом поступил в Чеченский государственный университет, который окончил в 2000 году.

Арбинин является членом Союза писателей России. Его произведения имеют в основном философскую и религиозную тематику. Большое место в творчестве поэта занимали мотивы, посвященные Родине.

В аккаунте, у которого более 100 тысяч подписчиков, опубликованы стихи и видео с выступлений Арбинина на вечерах поэзии. «Поэзия - особое состояние моей души. Читать и писать научился в четыре года благодаря родителям, которые по профессии педагоги. Свое первое стихотворение написал в 14 лет. Все свои стихи складывал в папку, но в 2000 году во время военных действий, они, к сожалению, все сгорели», – рассказывает о себе автор.

16 марта с. г. Арбинин опубликовал фотографии с презентации сборника стихотворений в Бельгии. «Скоро выйдет новый сборник стихов «Увенчанный Свободой», и надеюсь, что в Москве, в Грозном и в европейских городах смогу презентовать новые стихи. Читать их так не научился», – поделился поэт накануне.

О задержании уроженца Чечни Германа Арбинина сообщалось ранее 25 марта. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в ближайшее время ему предъявят обвинения в «вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих». Следствие планирует добиваться ареста литератора.

Столкновение с 6-й ротой 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт произошло 29 февраля 2000 года в начале Второй Чеченской войны. По официальным данным, в результате атаки вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба погибли 84 военнослужащих, выжили только шестеро.