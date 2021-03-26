Кыргызстан и Узбекистан договорились по всем спорным участкам государственной границы, заявил глава кыргызстанской правительственной комиссии по демаркации и делимитации границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камычыбек Ташиев на пресс-конференции в Бишкеке.

«Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены», – приводит его слова ТАСС.

Ташиев отметил, что спорных участков на границе двух государств «теперь нет», существуют «только кыргызская или только узбекская стороны». По его мнению, ни одна из сторон в ходе урегулирования пограничных вопросов «не выиграла и не проиграла», все решения принимались по обоюдному согласию.

Перечисляя участки, которые перешли Кыргызстану, Ташиев указал, что кыргызской стороне переписаны 105 гектаров на участке Кок-Серек, 212 гектаров на участке Баястан в Ала-Букинском районе, 100 гектаров земель на участке Ак-Таш в Кара-Сууйском районе, 35 гектаров Ункур-Тоо, а также 25 гектаров участка Кара-Белес.

«Когда я говорю, что переписаны, то имею в виду, что Кара-Белес раньше отдали Узбекистану, а теперь мы его вернули. Все эти земли поливные, сельхозназначения. Таким образом, эти участки за счет Орто-Токойского водохранилища перешли к нам», – пояснил глава ГКНБ.

Он добавил, что Орто-Токойское водохранилище останется в составе Кыргызстана. «На этой земле есть вода. 95 процентов этих ресурсов будут использоваться узбекской стороной. Район водохранилища располагается примерно на 800 гектарах, из них 200 давали в виде компенсации. Еще осталось земли примерно на 600 гектаров, за счет этого к нам перешли указанные участки», – уточнил Ташиев.

В целом, по его словам, Кыргызстану перейдет примерно 8 тысяч гектаров земель.

«Между Джалал-Абадской и Наманганской областями есть участок Гавасай. Здесь расположены 5-6 кыргызских сел и их пастбища. Здесь постоянно происходили вооруженные конфликты. Теперь этот участок отходит к Кыргызстану, конфликтов больше не будет. Узбекистану передано 50 гектаров от начала участка Шахри-Сай. Но вместо этого мы получаем 50 гектаров в Узгенском районе», – подытожил председатель ГКНБ.

Протяженность совместной границы Кыргызстана и Узбекистана составляет около 1,38 тысячи километров. После развала СССР на ней образовались десятки спорных участков, достичь договоренности по ним не удавалось в течение почти 30 лет. Стороны начали активно вести работу по демаркации и делимитации общего участка границы в 2017 году.