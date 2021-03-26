Правительство Турции предоставило гражданство почти 700 египтянам, живущим в изгнании, после того, как выяснилось, что заявители были высококвалифицированными и образованными профессионалами.

Как передает портал Middle East Eye, группа египтян под названием «Комитет Египта» встретилась с высокопоставленными турецкими официальными лицами в Анкаре примерно шесть месяцев назад и представила список людей, бежавших из Египта после военного переворота в 2013 году.

Два турецких источника, знакомых с этим вопросом, сообщили изданию, что Анкара решила удовлетворить их запрос, исходя из их профессиональной квалификации. «Правительство выдало гражданство, используя для этого свои исключительные полномочия», – сказал один из источников. «Они не связаны с «Братьями-мусульманами».

Второй турецкий источник рассказал, что тысячи египтян стали гражданами Турции с 2013 года после инвестиций в страну или благодаря своим заслугам. «Так что вряд ли это исключение», – сказал он.

Турция и Египет недавно искали способы наладить свои связи, которые были разорваны после того, как Анкара отказалась признать президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси законным лидером страны, потому что он пришел к власти в результате переворота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также активно критиковал нарушения прав человека властями страны в ходе репрессий, ставших результатом переворота.

Как подчеркивает MEE, в апреле 2021-го высокопоставленные турецкие официальные лица, в том числе министр иностранных дел и руководитель военного ведомства, публично призвали к улучшению отношений между Каиром и Анкарой. Турция также обратилась с просьбой к расположенным в стране египетским оппозиционным каналам смягчить критику правительства Сиси из-за продолжающихся деликатных переговоров между двумя странами.

«Однако решение Турции предоставить гражданство египтянам, живущим в изгнании, указывает на то, что Анкара не собирается обсуждать присутствие египтян в стране в рамках какой-либо сделки», – пишет автор статьи.

Ясин Актай, советник президента Эрдогана по делам Ближнего Востока, написал в колонке, опубликованной на этой неделе, что ни египетские изгнанники, ни лидеры «Братьев-мусульман» не участвовали в двусторонних переговорах, которые проходят через соответствующие спецслужбы.

«Люди должны знать, что Турция не отдаст ни одного человека ни одной стране, где применяется смертная казнь и отсутствует справедливая и прозрачная судебная система», – написал он. «Более того, египетские власти не обращались с такой просьбой во время текущих переговоров, и они не могут ее запросить».

Все источники, опрошенные MEE, опровергли предположения о том, что Турция предоставляет египтянам гражданство из-за текущих переговоров. Однако бывший турецкий чиновник, хорошо осведомленный о действиях Анкары, заявил, что Турция также выдала паспорта активистам ХАМАС, прежде чем пытаться нормализовать отношения с Израилем в прошлом году. «Правительство могло сделать здесь то же самое, предоставив максимальную защиту некоторым египтянам», – сказал бывший чиновник.