ПОЛИТИКА
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Полицейские задержали члена Палаты представителей штата Джорджия от Демпартии
Парк Кэннон протестовала против нового избирательного закона, который накануне подписал губернатор Джорджии. Полицейские надели на нее наручники и вывели из здания Генеральной ассамблеи штата. Закон вызвал возмущение членов и сторонников Демократической партии США, а также правозащитников, так как содержит ряд неприемлемых ограничений. #США #Джорджия #полиция
губернатор Джорджии / Others
26 марта 2021 г.
Истории
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