Полицейские задержали члена Палаты представителей штата Джорджия от Демпартии

Парк Кэннон протестовала против нового избирательного закона, который накануне подписал губернатор Джорджии. Полицейские надели на нее наручники и вывели из здания Генеральной ассамблеи штата. Закон вызвал возмущение членов и сторонников Демократической партии США, а также правозащитников, так как содержит ряд неприемлемых ограничений. #США #Джорджия #полиция