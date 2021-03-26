Европа столкнулась с новым типом мировой войны в условиях пандемии коронавируса, в частности из-за действий России и Китая, связанных с вакцинацией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит Le Figaro.

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние», – отметил он. Макрон подчеркнул, что Европе необходимо стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от коронавируса. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», – сказал французский лидер.

По его мнению, вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, поэтому Европе следует подготовиться к такому сценарию.

Президент Франции также заявил, что Европа – единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Кроме того, указал он, в ЕС разработали комплексную промышленную политику, позволяющую объединению во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 миллиардов доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», – считает Макрон. Он также добавил, что Европа к лету станет континентом, который будет производить больше всего доз вакцин от СOVID-19.

Как

заявил

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия абсолютно не согласна с заявлением президента Франции о том, что Москва и Пекин используют препараты от коронавируса в качестве инструментов влияния. Он напомнил, что Россия первой завершила разработку препарата, начала его выпуск и сейчас наращивает темпы производства.

По словам Пескова, Кремль высоко ценит «доверительный диалог между Макроном и Путиным», а также готовность и желание французского лидера «самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога».

Ранее представитель МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Париж не исключает возможности, что может начать применение российской вакцины «Спутник V» ближе к лету.

25 марта Германия призвала начать закупку российского препарата «Спутник V» для стран Евросоюза до окончания ее экспертизы Европейским агентством по лекарственным средствам. При этом глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Европе хватит четырех уже одобренных вакцин.