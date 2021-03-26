Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта подписал указ «О Стратегии военной безопасности Украины», сообщает пресс-служба украинского лидера и отмечает, что центральные власти подобный документ подготовили впервые. Полный текст опубликованна сайте Офиса президента. «Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов», – сообщили в пресс-службе.

Указано, что Киев не будет стремиться к достижению военного паритета с РФ, так как это может обернуться для страны «чрезмерной милитаризацией». Однако власти намерены соблюдать баланс и сочетать военные и невоенные средства для защиты Украины.

«Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов», – сообщили в пресс-службе.

Стратегия, в частности, определяет в качестве целей прекращение временной оккупации Россией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер.

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – говорится в документе.

«Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», – добавили в офисе украинского президента.

Кроме того, документ определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, которые направлены на защиту национальных интересов страны от военных угроз, предоставление отпора и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, а также предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.

В будущем при разработке оперативных планов силовики будут использовать положения этой стратегии.

Ранее президент Зеленский ввел в действие документ, которым регулируется вопрос деоккупации Крыма. Документ утверждает, что аннексированный Россией полуостров вернется под контроль Киева с применением дипломатических сил и средств.

Курс Украины в НАТО и ЕС был закреплен в Конституции еще во время президентства Петра Порошенко в 2019 году. Верховная Рада большинством голосов внесла изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства.