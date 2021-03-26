ТУРЦИЯ
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В Турции установлен мировой рекорд по скорости интернета
Телекоммуникационная компания Türk Telekom совместно с финской Nokia продемонстрировали новое достижение в скорости в сетях 5G
В Турции установлен мировой рекорд по скорости интернета
Фото: cybermagonline / Others
26 марта 2021 г.

Компании Türk Telekom и Nokia достигли скорости 4,5 Гбит/с в спектре миллиметрового диапазона волн и побили мировой рекорд сети 5G. Также Türk Telekom стал первым оператором, опробовавшим новую технологию слияния 5G-приемников с «миллиметровой волной».

По словам заместителя гендиректора Türk Telekom Юсуфа Кырача, «технология станет мостом для создания и использования терагерцовых систем, которые обеспечат сверхвысокую скорость и емкость».

Эксперты также отмечают, что испытанная технология поспособствует освоению терагерцового частотного диапазона, занимающего промежуточное положение между хорошо изученными микроволновым и оптическим участками спектра электромагнитного излучения. Именно терагерцовый частотный диапазон будет применяться в сетях следующего поколения мобильной связи 6G, считают специалисты.

Nokia и Türk Telekom сотрудничают уже 30 лет, и ранее турецкая телекоммуникационная уже устанавливала мировой рекорд скорости интернета на частоте 3,5 ГГц.

Оператор Türk Telekom имеет свыше 20 миллионов абонентов. С 2019 года турецкая компания также сотрудничает в сфере 5G с китайским гигантом Huawei.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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