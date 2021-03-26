Компании Türk Telekom и Nokia достигли скорости 4,5 Гбит/с в спектре миллиметрового диапазона волн и побили мировой рекорд сети 5G. Также Türk Telekom стал первым оператором, опробовавшим новую технологию слияния 5G-приемников с «миллиметровой волной».

По словам заместителя гендиректора Türk Telekom Юсуфа Кырача, «технология станет мостом для создания и использования терагерцовых систем, которые обеспечат сверхвысокую скорость и емкость».

Эксперты также отмечают, что испытанная технология поспособствует освоению терагерцового частотного диапазона, занимающего промежуточное положение между хорошо изученными микроволновым и оптическим участками спектра электромагнитного излучения. Именно терагерцовый частотный диапазон будет применяться в сетях следующего поколения мобильной связи 6G, считают специалисты.

Nokia и Türk Telekom сотрудничают уже 30 лет, и ранее турецкая телекоммуникационная уже устанавливала мировой рекорд скорости интернета на частоте 3,5 ГГц.

Оператор Türk Telekom имеет свыше 20 миллионов абонентов. С 2019 года турецкая компания также сотрудничает в сфере 5G с китайским гигантом Huawei.