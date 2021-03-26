Российский футбольный арбитр Кирилл Левников преклонил колено перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино (5:0). Таким образом Левников поддержал антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Так же поступили и футболисты национальных команд.

Российские интернет-пользователи резко осудили решение Левникова. Фанаты посчитали, что акции против расизма не место в России. «Я никогда не пойму мотивы адекватного мужчины – встать на колени ради солидарности с движением, которое к равноправию фактически не имеет никакого отношения», «Неужели Левников выяснил, что его предки угнетали негров?», «Просто позорище», – написали они.

Ранее российская бригада судей во главе с Сергей Карасевым отказалась встать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сит» и немецкой «Боруссией» (Менхенгладбах). При этом игроки обеих команд встали на колени. В УЕФА тогда пояснили, что отказ от жеста солидарности не приведет ни к каким санкциям и является делом исключительно добровольным как для арбитров, так и для игроков.

Многие российские политики единогласно поддержали решение Карасева. Так, например, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский даже обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить команду российских арбитров к государственным наградам за их «мужественный поступок».

«Я на 100% поддерживаю поступок в Лиге чемпионов судейской команды из России – Сергея Карасева и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина, поддерживаю их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» – «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением Black Lives Matter». Русские вставать на колени ни перед кем не должны», – заявил Жириновский.

Помимо Карасева, акцию Black Lives Matter осенью не поддержали футболисты «Краснодара». В матче с английским «Челси» большинство игроков проигнорировали «жест солидарности», за что подверглись критике со стороны европейских болельщиков.

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского насилия в отношении темнокожих после того, как в США прошли массовые столкновения в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции во время задержания применил удушающий прием коленом.