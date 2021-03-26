СПОРТ
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Российский арбитр Левников встал на колено перед матчем Англия – Сан-Марино
Перед началом игры судья вместе с игроками национальных команд поддержал движение против расизма Black Lives Matter, преклонив колено. Это стало поводом для критики со стороны российских болельщиков. Они посчитали жест Левникова «позорищем»
Российский арбитр Левников встал на колено перед матчем Англия – Сан-Марино
Фото: AFP / Others
26 марта 2021 г.

Российский футбольный арбитр Кирилл Левников преклонил колено перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино (5:0). Таким образом Левников поддержал антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Так же поступили и футболисты национальных команд.

Российские интернет-пользователи резко осудили решение Левникова. Фанаты посчитали, что акции против расизма не место в России. «Я никогда не пойму мотивы адекватного мужчины – встать на колени ради солидарности с движением, которое к равноправию фактически не имеет никакого отношения», «Неужели Левников выяснил, что его предки угнетали негров?», «Просто позорище», – написали они.

Ранее российская бригада судей во главе с Сергей Карасевым отказалась встать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сит» и немецкой «Боруссией» (Менхенгладбах). При этом игроки обеих команд встали на колени. В УЕФА тогда пояснили, что отказ от жеста солидарности не приведет ни к каким санкциям и является делом исключительно добровольным как для арбитров, так и для игроков.

Многие российские политики единогласно поддержали решение Карасева. Так, например, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский даже обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить команду российских арбитров к государственным наградам за их «мужественный поступок».

«Я на 100% поддерживаю поступок в Лиге чемпионов судейской команды из России – Сергея Карасева и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина, поддерживаю их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» – «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением Black Lives Matter». Русские вставать на колени ни перед кем не должны», – заявил Жириновский.

Помимо Карасева, акцию Black Lives Matter осенью не поддержали футболисты «Краснодара». В матче с английским «Челси» большинство игроков проигнорировали «жест солидарности», за что подверглись критике со стороны европейских болельщиков.

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского насилия в отношении темнокожих после того, как в США прошли массовые столкновения в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции во время задержания применил удушающий прием коленом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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