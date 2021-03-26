КУЛЬТУРА
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Власти Узбекистана попросили граждан не пить фруктовые шампуни
Дизайн упаковки новой продукции компании Garnier напоминает упаковку питьевых фруктовых йогуртов и соков. Узбекистанцев предупредили: употребление в пищу шампуня может привести к химической пневмонии с высокой вероятностью летального исхода
Власти Узбекистана попросили граждан не пить фруктовые шампуни
Фото: Podrobno.Uz / Others
26 марта 2021 г.

Власти Узбекистана граждан попросили не употреблять в пищу фруктовые шампуни и кондиционеры для волос.

В Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации (Узстандарт) сообщили, что на прилавках магазинов в стране появилась новая линейка фруктовых шампуней и кондиционеров французского косметического бренда Garnier. Емкости, в которые разливается шампунь, внешне очень похожи на бутылки, содержащие жидкие йогурты и соки.

В агентстве отметили, что если случайно выпить такой шампунь, у человека может начаться химическая пневмония, которая может повлечь за собой летальный исход. «Употребление этой продукции представляет серьезную опасность для здоровья. Средство содержит активное вещество – пенообразователь, который способен вызвать химическую пневмонию в результате образования пены в дыхательных путях. А химическая пневмония может быть смертельной для человека», – предупредил Узстандарт.

В ведомстве призвали обратить на это пристальное внимание как детям, так и взрослым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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