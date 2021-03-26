В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки. По данным агентства Bloomberg, это связано с тем, что бразильская компания Suzano Papel e Celulose как крупнейший производитель древесной массы, используемой в том числе для изготовления туалетной бумаги, предупредила, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».

Издание отмечает, что на долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Компания использует для перевозки сырья балкеры – специальные суда, используемые для транспортировки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы в мире ощущается острый дефицит контейнеров и судов из-за возросших объемов морских перевозок. Если у производителей не будет достаточных запасов, то значительные перебои в торговле целлюлозой скажутся и на поставках туалетной бумаги, подчеркивает Bloomberg.

Ранее стало известно, что книги в России в этом году могут подорожать на 20% из-за дефицита офсетной бумаги, которая используется для печати иллюстрационно-текстовой продукции.

Как сообщили крупные издатели, из-за недостатка такой бумаги им пришлось перенести выпуск ряда книг. Если ситуация не стабилизируется, бумагу придется закупать у финских производителей, что может привести к росту стоимости книг на 20%. Участники рынка называют ситуацию «беспрецедентной».