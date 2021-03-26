Потребление запрещенных веществ пожилыми людьми приобрело характер скрытой эпидемии мирового масштаба, отмечается в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год, на который ссылается ТАСС.

Эксперты полагают, что у стареющего населения планеты возросла зависимость от сильнодействующих средств. Так, к примеру, в США за последние 10 лет распространенность потребления почти всех наркотиков пенсионерами выросла в три раза.

«Данные исследований из США свидетельствуют о том, что распространенность потребления обезболивающих и седативных препаратов, транквилизаторов и бензодиазепинов в этой возрастной группе выше, чем среди населения в целом. Сравнение данных о потреблении наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса выросла с 1,2% до 5,1%», – утверждается в докладе МККН.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими наркотиками.

По мнению специалистов, употребление психоактивных веществ пожилыми людьми необходимо признать глобальной проблемой здравоохранения, поскольку с ростом потребления наркотиков людьми преклонного возраста связано большое количество проблем, в том числе преждевременное развитие хронических заболеваний и увеличение смертности.

В МККН заявили, что необходимо работать по трем направлениям: активизировать исследования и сбор данных, бороться со стигматизацией, а также оказывать соответствующую возрасту помощь.

Международный комитет по контролю над наркотиками – независимый орган, который следит за выполнением международных договоров о контроле над наркотиками. 13 членов МККН работают в личном качестве, а не как представители государств.