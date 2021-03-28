ПОЛИТИКА
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AKINCI PT-3 успешно выполнил свой первый полет
Технический директор Baykar и председатель Совета попечителей Фонда технологической команды Турции (T3 Foundation) Сельджук Байрактар заявил об успешном завершении первого полета третьего прототипа AKINCI PT-3. Bayraktar Akıncı способен уничтожать не только наземные цели, но и воздушные, что делает его уникальным ударным БПЛА. До конца года на вооружение ВВС Турции поступит шесть таких машин. #БПЛА #AKINCI #беспилотник
AKINCI PT-3 успешно выполнил свой первый полет / Others
28 марта 2021 г.
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