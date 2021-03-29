Участники заседания президиума сибирского отделения Российской академии наук решили засекретить данные доклада о высоком уровне загрязнения окружающей среды в городах региона, чтобы его не сочли «бомбой накануне выборов», пишет «Тайга.Инфо». Обсуждения, посвященные проблемам экологии, прошли в Новосибирске 25 марта. Доступ к видеозаписи на Youtube-канале был ограничен, но она осталась в распоряжении журналистов.

Отчет о состоянии сибирских городов представил директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник. По словам эксперта, 78% из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. Так, в 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

В докладе отмечается, что среди 15-ти сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха в 14-ти приоритетный загрязнитель – бензапирен, «очень сильный канцероген». Во многих городах предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки раз. Лидером по сумме выбросов бензапирена является Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.

Антирейтинг по загрязнению почвы тяжелыми металлами – например, свинцом, цинком, никелем и медью – возглавляют Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае, говорится в докладе ученых. В то же время самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами – в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз.

Кроме загрязнения воздуха и почвы, в городах Сибири существуют и проблемы, связанные с водой. Как указал Пташник со ссылкой на открытые данные Росгидромета, 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные, в Томской области этот показатель составляет 68%.

Ученый также отметил, что в загрязненных городах участились случаи тяжелых заболеваний среди населения. Больше всего проблемам со здоровьем подвержены жители Кемерово, Красноярска, Новокузнецка и Иркутска. При этом в Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области – врожденные пороки развития, в Алтайском крае – детские заболевания. При этом экологи предупреждают, что «динамика по годам неутешительная».

По информации издания, выслушав доклад, участники заседания пришли к выводу, что публиковать такую информацию в СМИ не следует. «Не нужно выступать алармистами, – приводит «Тайга.Инфо» слова председателя СО РАН, академика Валентина Пармона. – Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты».

Со своей стороны основатель Института геологии нефти и газа СО РАН академик Алексей Конторович отметил, что «на первом этапе эту работу следует вести как закрытую». «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией – как бомбу накануне выборов [в Государственную думу в сентябре с. г.] Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить», – сказал он.

Ученый предупредил, что вместо того, чтобы «возбуждать ненужными вопросами население», надо «ставить эти вопросы перед компаниями и перед государством». «Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить», – резюмировал Конторович.

В январе вице-премьер правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко обнародовала топ-10 самых экологически неблагоприятных городов по степени выраженности аэрогенных рисков. В список вошли Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск и Чита.

Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха. Вице-премьер поручила региональным властям снизить выбросы в воздух загрязняющих веществ не менее чем на 20% уже к 2024 году.