Испокон веков оседлые народы прокладывали пути друг к другу. Наиболее успешные из них контролировали проложенные маршруты, что позволяло им манипулировать движением капитала. Однако история, как видим, снова повторяется. Сейчас, как и в древние времена, платежный баланс движет ценами, а цены – народами. Проект Китая «Один пояс. Один путь» призван решить проблему юаня и благосостояния его населения.

Роль Китая долгое время была предметом спора между великими державами. После Второй мировой войны его сумел перетянуть на свою сторону Сталин, благодаря которому Мао Цзэдун получил власть, а Чан Кай Ши пришлось бежать на остров Тайвань, который по сей день не подчиняется Пекину. Однако с приходом Ден Сяопина социалистический Китай, сохранив свой политический режим, стал вписываться в западную экономическую модель. Это стало одной из причин неудач внешней экономической деятельности Советского Союза.

Поднебесная – одна из древнейших цивилизаций. Ее народная мудрость – червь ест лист медленно, но целиком – легла в основу ее экономической экспансии. Она медленно и скрупулезно, в тишине геополитических войн между Западом и Россией, наращивала объемы производства, пока в 2016 году на нее не обратил внимание Трамп, назвав Китай главным геополитическим соперником США.

Но у Китая есть и другая пословица: хочешь разбогатеть – строй дорогу. Так, еще в 2013 году Си Цзиньпин с приходом к власти инициировал строительство беспрецедентного по своим масштабам инфраструктурного проекта стоимостью от 4 до 8 триллиона долларов – новый Шелковый путь 21 века под названием «Один пояс. Один путь».

Однако еще ранее за довольно короткий период Китай сумел вытащить свое многочисленное население из нищеты, что стало причиной роста мировых цен на многие товары. Вспомним, что нефтяной кризис 2014-2015 годов произошел больше не из-за того, что американская сланцевая нефть попала на мировые рынки, а из-за замедления роста китайской экономики, что и вызвало тройной обвал цен на энергоносители в течение полугода. С тех пор большинство валют мира обвалились к доллару.

Как результат, обесценивание валют означало, что народы этих стран будут меньше потреблять и китайские товары, так как курс юаня оставался стабильным к доллару. Эта тенденция стала еще одним главным фактором замедления роста экономики Поднебесной. Однако и это не самое главное.

Бешеный рост китайской экономики был главной причиной восстановления мировой экономики после кризиса 2008 года. Чуть позже Китай взял курс на внутренний спрос. Причиной этому было то, что львиная доля экономики основывалась на строительном секторе. Сногсшибательные проекты строительства мостов, железных дорог для высокоскоростных поездов и целых городов, состоящих из небоскребов, позволяли не только занять население, но и поднять уровень жизни.

Однако в конечном счете урбанизация охватила более 60% населения страны, из-за чего потенциал строительства для роста национальной экономики стал исчерпываться. Вспомним, что именно из-за замедления строительного сектора американцы в 2000 году взяли курс на либерализацию финансовых рынков и снижение ставки ФРС, что и породило ипотечный пузырь в 2007 году. Чтобы не повторять этих ошибок, Китай решил найти способ, как не дать этому сектору обрушить и его экономику, особенно учитывая то, что к 2040 году китайское население тоже начнет сокращаться.

По этой причине решением для Китая является строительство инфраструктуры через весь континент. Но восточная мудрость славится тем, что она способна найти золотую середину. Китай не просто строит дороги стоимостью в триллионы долларов, обеспечив загрузку строительного сектора аж до 2049 года. Все эти пути стремятся к крупнейшим рынкам на запад от него.

Так, одно только население Европейского союза, около 400 миллионов человек с высоким доходом и дорогой валютой, способно поглотить львиную долю китайского экспорта. Более того, благодаря финансированию путей через весь континент, Поднебесная ставит себя в заранее выигрышное положение, ввиду того, что инвестиции в инфраструктуру транзитных стран станут фактором снижения издержек для китайских компаний, что позволит им лучше конкурировать со своими соперниками за европейские рынки.

Однако Великий Шелковый путь работает и в обратном направлении. Растущее потребление китайцев требует не только удовлетворения спроса на сырье, но и увеличения поставок сельскохозяйственных товаров. Другими словами: те, кто соглашается на китайскую модель экономики в Евразии, получают не только инвестиции в инфраструктуру, но и рынки сбыта своей продукции.

Однако и это не все. Чтобы национальная валюта была сильной, стабильной и представляла ценность, она должна быть подкреплена реальными товарами и услугами и быть популярной в народе. Каждый юань должен не только пройти через процесс производства различных благ, но быть той валютой, которая выступает средством обращения для миллиардов людей. Эту роль до сих пор выполняет доллар как расчетная валюта в мировой торговле.

Но доллар создает конкурентные преимущества для американских компаний на мировых рынках. Ввиду этого юань должен заменить доллар и основываться не только на финансовой инфраструктуре, но и реальной – на путях одного пояса. Только так Китай сможет предотвратить потенциальные угрозы, которые могут стать настоящей проблемой для него к середине 21 века, а именно сокращение производства и рецессию.

Как и тысячелетия назад, Китай пытается обеспечить себя дорогами на Запад, чтобы его товары и технологии оказывали давление на потребительское поведение евразийцев. Однако тогда эти пути становились причиной войн на Ближнем Востоке и в Европе, которые пытались оказать давление друг на друга за счет ограничения доступа к восточноазиатским технологиям.

Сегодня же Китаю наш континент видится скорее местом, где страны будут ориентироваться на юань при ведении монетарной политики. Почему? Разветвление дорог «Пояса и пути» позволяет добраться до каждого региона, минуя потенциальные горячие точки в Средней Азии, на Ближнем Востоке, Каспии и Восточной Европе.

Вероятно, геополитическая борьба перекинется на финансовую плоскость – примет формы валютных войн. Только так Поднебесная сможет обеспечить себе загрузку своей экономики и надежный доступ к рынкам, чтобы спасти свое китайское экономическое чудо.

Более того, если США – это увядающая и в военной сфере, и экономически страна, а Россия лишь вернула часть своей былой военно-политической мощи, то Китай, напротив, остается единственной крупной растущей военной и экономической державой, чего она достигла, следуя еще одному мудрому правилу, которое гласит: «Сильный преодолеет преграду, а мудрый – путь».