В Китае на государственном уровне объявили бойкот продукции H&M, Nike и ряда других международных компаний в связи с их заявлениями об использовании рабского труда на плантациях хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, передает «Медуза».

Западные эксперты полагают, что эта кампания могла быть целенаправленно запущена правительством КНР из-за санкций Евросоюза, введенных из-за преследования мусульман-уйгуров. 22 марта ЕС ввел ограничительные меры в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушениях прав человека в Синьцзяне. Пекин сразу же ответил зеркально, назвав обвинения «ложью и дезинформацией, игнорирующей и искажающей факты».

В скором времени в китайской соцсети Weibo распространилось заявление H&M, в котором компания выразила обеспокоенность сведениями правозащитных организаций об использовании принудительного труда на китайских фабриках и обещала приостановить сотрудничество с Китаем, если эти факты подтвердятся. Заявление было сделано еще осенью 2020 года, однако до сих пор не привлекало никакого внимания среди китайских интернет-пользователей, отмечает «Медуза».

После распространения заявления H&M подвергалась шквалу критики, включая призывы не покупать их товары. Недовольные пользователи следом переключились и на другие крупные бренды, которые когда-либо выражали свое негативное отношение к происходящему в Синьцзяне, – Nike, Adidas, Gap и другие. Многие граждане КНР начали публиковать в соцсетях видео, показывая, как они сжигают продукцию компаний.

Китайское представительство H&M ответило на происходящее публикацией в Weibo, в которой отметило, что «как и всегда, с уважением относится к китайским потребителям» и не заявляет никакой политической позиции.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. Аналогичное решение принял также законодательный орган Нидерландов.

На минувшей неделе уйгурский вопрос поднял шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД КНР Ваном И. Он выразил обеспокоенность относительно их положения и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.