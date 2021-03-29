49-летняя жительница Москвы скончалась из-за сломанного кардиографа у бригады скорой помощи, сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал «112». По их информации, женщина – теща сына министра здравоохранения России Михаила Мурашко Марка.

Как пишет «112», 26 марта сотрудникам скорой поступил вызов к Наталье, которая жаловалась на боли в сердце. Медики приехали, но лишь на месте обнаружили, что у них сломан кардиограф. Пока бригада вызывала других фельдшеров, чтобы те привезли рабочий прибор, женщине стало хуже.

Подоспевшие на помощь фельдшеры выяснили, что у Натальи острый инфаркт миокарда, и вызвали бригаду для госпитализации пациентки в медучреждение. В состоянии клинической смерти женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Как сообщают «112» и РЕН ТВ со ссылкой на знакомых, Наталья приходится тещей сыну министра здравоохранения Михаила Мурашко. В тот день она приехала к своей дочери (невестке главы минздрава) на квартиру проведать внуков, где ей стало плохо.

29 марта из-за инцидента своего поста лишился заведующий подстанцией скорой помощи №19 Игорь Москаленко, отстранены от работы фельдшеры из первой бригады со сломанным кардиографом, пишет «112».