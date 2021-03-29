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В Дагестане обналичили маткапитал на 20 млн рублей за несуществующих детей
В ОПГ входили двое местных жителей и другие лица, включая сотрудников местного отдела ЗАГСа, регионального подразделения Пенсионного фонда и работников кредитных потребительских кооперативов
В Дагестане обналичили маткапитал на 20 млн рублей за несуществующих детей
В Дагестане обналичили маткапитал на 20 млн рублей за несуществующих детей / Others
29 марта 2021 г.

В Дагестане сотрудники УФСБ раскрыли схему хищения материнского капитала. Мошенники обналичили сертификаты на сумму более 20 млн рублей, выданных на несуществующих детей: документы оформлялись по фиктивным свидетельствам о рождении.

Возбуждено уголовное дело в отношении работницы ЗАГСа в Кизилюрте, двоих местных жителей и еще нескольких неустановленных лиц, включая сотрудников регионального подразделения Пенсионного фонда и кредитных потребкооперативов. В учреждениях проходят обыски, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, двое местных находили женщин, которые за вознаграждение соглашались, чтобы работники ЗАГСа оформляли на них поддельные документы о якобы родившихся у них детях. Затем в Пенсионном фонде выдавали подставным лицам сертификаты на маткапитал. Работники кооперативов помогали заключать фиктивные договоры ипотеки, по которым подставные лица обналичивали деньги якобы для внесения паевого взноса на строительство квартир.

В итоге мошенники добились выдачи сертификатов маткапитала минимум для 34 женщин. Пенсионному фонду был причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. Похищенные деньги участники ОПГ делили между собой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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