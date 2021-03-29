Главной темой предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев может стать замена советских МиГов, находящихся на вооружении ВВС Украины, на истребители Dassault Rafale, сообщает Intelligence Online.

«Президент Франции верит в шансы Rafale на победу в этом бывшем оплоте российской промышленности. У Парижа есть преимущество: его коммерческая система, способная поддерживать такой контракт, уже существует», – пишет издание.

Поначалу речь может идти о поставках 6-12 французских истребителей, что соответствует перспективному плану развития Воздушных сил Украины до 2035 года «Візії Повітряних Сил 2035» («Видение Воздушных сил 2035»), который был одобрен минобороны страны.

Центральной частью плана рассматривается замена самолетов МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР Воздушных сил Украины на единый многоцелевой истребитель поколения «4++». Поставки самолетов, согласно этому документу, должны начаться в 2023-2035 годах для начала опытной эксплуатации, изучения форм и способов применения и организации подготовки личного состава.

Источник французского издания, публикующего новости по подписке, утверждает, что Париж предоставит госгарантии на кредит в размере 85% от стоимости контракта. Министерство финансов Франции якобы уже зарезервировало на эти цели €1,5 миллиарда.

Основной целью второго (исполнительного) этапа является переход к плановому переоснащению тактической авиации, что позволит резко усилить возможности парка ВВС Украины. К 2030 году, согласно перспективному плану развития ВСУ, должны быть налажены регулярные поставки новых истребителей суммарно до 36 машин.

Одновременно вооруженные силы будут выводить устаревшую технику из боевого состава. К этому времени не менее двух авиационных бригад украинской тактической авиации должны быть полностью переукомплектованы новыми самолетами.

Высокопоставленные представители министерства обороны Украины до настоящего времени в качестве альтернатив французским истребителям называли американские Boeing F-15 EX, Lockheed Martin F-16V и шведские Saab JAS-39E/F Gripen NG.

Intelligence Online сообщает, что Франция в продвижении Rаfale в Украине «может рассчитывать» на министра внутренних дел Украина Арсена Авакова, имеющего широкие связи с французскими истеблишментом. Ранее Аваков выступил главным инициатором заключения контрактов на закупку для структур МВД Украины 55 вертолетов Airbus Helicopters и 20 сторожевых катеров ОСЕА на кредитные средства, предоставленные Парижем.