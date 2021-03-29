ПОЛИТИКА
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Добросовестный чиновник из Узбекистана получил премию за отказ от взятки
И.о. руководителя отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района Азамату Адилову предложили $1000 в качестве взятки. Чиновник сразу же сообщил о незаконных действиях гражданина и в награду от государства получил премию и путевку
Добросовестный чиновник из Узбекистана получил премию за отказ от взятки
Фото: KADASTR AGENTLIGI / Others
29 марта 2021 г.

В Узбекистане исполняющему обязанности руководителя отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района Ташкентской области Азамату Адилову вручили премию в размере 10 миллионов сумов ($953) за отказ от взятки на аналогичную сумму, пишет пресс-служба кадастрового агентства.

Помимо этого, чиновник также получил путевку в санаторий «Ханабад» на двух человек.

Сообщается, что ранее заместитель руководителя частной компании предложил Адилову взятку в размере $1000 за согласование топографической фотографии земельного участка, выделенного для строительства парника.

Чиновник сообщил о незаконных действиях предпринимателя в управление по борьбе с экономическими преступлениями Зангиатинского района.

Международная антикоррупционная организация Transparency International поместила Узбекистан на 146-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perception Index) за 2020 год. По сравнению с 2019 годом, страна поднялась на семь позиций, набрав 26 баллов из 100. Столько же у Бангладеш и Центральной Африканской Республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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