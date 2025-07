Телеканал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network), ведущий свое вещание в Австралии, подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфира. Это случилось на фоне подготовки очередного выпуска расследовательской программы Under Investigation, посвященному президенту России Владимиру Путину, пишет портал TV Blackbox.

В анонсе на сайте канала сообщается, что программа должна была рассказать о «смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов», организованной, по версии создателей, российской властью «против врагов» в западных странах. Эксперты, с которыми переговорил 9News, заявили о том, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется «изощренностью» предпринятого нападения.

Атака может выявить уязвимость общенационального масштаба, однако идет ли речь о криминальном саботаже или действиях иностранного государства, сейчас выясняется, написала команда телеканала в Twitter.

Представители 9News Australia пояснили, что уже «запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания», при этом вместо прямого эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не распространилась, потому за их показ отвечает компания на аутсорсинге – NPC Media.

Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы. Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.

В 2020 году в Австралии были зафиксированы около 60 тысяч нападений в киберпространстве, по одному примерно каждые десять минут, отмечает DW. В 2018 году Австралия вслед за другими странами обвинила РФ в масштабной хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, произошедшей в июне 2017 года.

«На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультаций с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой», – заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тейлор.

По его словам, правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работы госструктур, бизнеса и благосостояния людей.

На прошлой неделе группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, которые, как они утверждают, принадлежат различным британским правительственным структурам, включая Форис-офис (внешнеполитическому ведомству). По мнению хакеров, британские власти и медиаорганизации пытаются повлиять на русскоязычные СМИ и сформировать сознание их аудитории в нужном Западу ключе. Цель таких манипуляций – «смена власти в России и изменение внешней политики Кремля», уверены Anonymous.

Особенно активен в этом вопросе Британский совет, который действует в соседних с Россией государствах: на Кавказе, в Молдавии, Беларуси и Украине.

«Операции Британского совета в странах Балтии хорошо задокументированы: они призваны социально сплотить русскоязычные общины в этих странах, сделать так, чтобы они обладали крепкими связями между собой и ощущали близость с британскими и европейскими ценностями и культурой, а также были устойчивы к дестабилизирующим нарративам. Блестящая промывка мозгов», – пишет Anonymous.