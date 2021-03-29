Несколько десятков субмарин ВМС Германии, оснащенных оборудованием российского производства, могут оказаться уязвимыми для хакеров из России, сообщает немецкий еженедельник Bild am Sonntag.

Как отмечает издание, шифрование данных в российской разработке не соответствует военному стандарту безопасности, считающемуся особо защищенным. По мнению немецких военных, в случае успешной кибератаки злоумышленники могут манипулировать навигационными данными, что грозит полной потерей работоспособности судна.

Представитель министерства обороны Германии сообщил, что ведомство предпринимает серьезные усилия с целью обеспечить IT-безопасность в подотчетных ему сферах.

«Бундесвер должен убедиться, что навигационное программное обеспечение ВМФ не приведет к утечке данных. Министерство должно как можно скорее объяснить, почему не используется программное обеспечение от производителей из стран НАТО», – прокомментировал эту новость представитель парламентской группы зеленых Тобиас Линднер.

Bild am Sonntag утверждает, что в 2005 году при канцлере Герхарде Шредере примерно на 100 подводных лодок было установлено оборудование российской фирмы «Транзас». Шредера также критикуют за работу на госконцерны «Роснефть» и «Газпром».

Однако ФРГ не исключила российскую компанию из списка поставщиков и после ухода Шредера. Навигационная система Navi-Sailor 4100, разработанная «Транзасом», используется на подлодках U-35 и U-36, введенных в строй в 2015 и 2016 годах соответственно.

Компания «Транзас» была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. В 2018 году предприятие было приобретено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось за Россией. Бывшие инженеры «Транзаса» сейчас разрабатывают боевые дроны для российских военных.

По мнению экспертов по безопасности, из-за тесных связей с российскими силовыми структурами эта часть «Транзаса» находится в центре внимания западных спецслужб.

В конце 2020 года МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза по делу о кибератаке на немецкий бундестаг, в которой Германия обвиняет российскую военную разведку. Новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему минобороны ФРГ.

Европейские санкции были введены против руководителя Главного управления Генштаба Вооруженных сил (бывшее ГРУ) Игоря Костюкова, 85-го главного центра спецопераций ГУ и его сотрудника Дмитрия Бадина. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку имущества указанных лиц в Европе. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В общей сложности санкции по делу о кибератаках против стран ЕС затронули восемь физических и четыре юридических лица.

В МИД РФ заявили, что неоднократно предлагали Германии провести двусторонние экспертные консультации для выявления источников злонамеренной киберактивности, но «власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения».