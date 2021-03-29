ПОЛИТИКА
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СМИ: немецкие субмарины уязвимы для российских хакеров
В Германии спорят о целесообразности эксплуатации российского оборудования на подводных лодках. «Почему не используется программное обеспечение производителей из стран НАТО?» – задаются вопросом немецкие политики и военные
СМИ: немецкие субмарины уязвимы для российских хакеров
Фото: Picture Alliance / Others
29 марта 2021 г.

Несколько десятков субмарин ВМС Германии, оснащенных оборудованием российского производства, могут оказаться уязвимыми для хакеров из России, сообщает немецкий еженедельник Bild am Sonntag.

Как отмечает издание, шифрование данных в российской разработке не соответствует военному стандарту безопасности, считающемуся особо защищенным. По мнению немецких военных, в случае успешной кибератаки злоумышленники могут манипулировать навигационными данными, что грозит полной потерей работоспособности судна.

Представитель министерства обороны Германии сообщил, что ведомство предпринимает серьезные усилия с целью обеспечить IT-безопасность в подотчетных ему сферах.

«Бундесвер должен убедиться, что навигационное программное обеспечение ВМФ не приведет к утечке данных. Министерство должно как можно скорее объяснить, почему не используется программное обеспечение от производителей из стран НАТО», – прокомментировал эту новость представитель парламентской группы зеленых Тобиас Линднер.

Bild am Sonntag утверждает, что в 2005 году при канцлере Герхарде Шредере примерно на 100 подводных лодок было установлено оборудование российской фирмы «Транзас». Шредера также критикуют за работу на госконцерны «Роснефть» и «Газпром».

Однако ФРГ не исключила российскую компанию из списка поставщиков и после ухода Шредера. Навигационная система Navi-Sailor 4100, разработанная «Транзасом», используется на подлодках U-35 и U-36, введенных в строй в 2015 и 2016 годах соответственно.

Компания «Транзас» была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. В 2018 году предприятие было приобретено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось за Россией. Бывшие инженеры «Транзаса» сейчас разрабатывают боевые дроны для российских военных.

По мнению экспертов по безопасности, из-за тесных связей с российскими силовыми структурами эта часть «Транзаса» находится в центре внимания западных спецслужб.

В конце 2020 года МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза по делу о кибератаке на немецкий бундестаг, в которой Германия обвиняет российскую военную разведку. Новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему минобороны ФРГ.

Европейские санкции были введены против руководителя Главного управления Генштаба Вооруженных сил (бывшее ГРУ) Игоря Костюкова, 85-го главного центра спецопераций ГУ и его сотрудника Дмитрия Бадина. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку имущества указанных лиц в Европе. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В общей сложности санкции по делу о кибератаках против стран ЕС затронули восемь физических и четыре юридических лица.

В МИД РФ заявили, что неоднократно предлагали Германии провести двусторонние экспертные консультации для выявления источников злонамеренной киберактивности, но «власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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