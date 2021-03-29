Февральские цены на продукты питания в России по сравнению с январем выросли на 1,5%, а с начала года – на 2,7%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Наибольший прирост цен в РФ был зафиксирован на овощи – 7,6%, фрукты – 2,2%, мясо и мясопродукты – 1,1%.

В Европейском союзе же потребительские цены за февраль увеличились на 0,3%, сообщает «Коммерсант». В странах ЕС за аналогичный период заметнее всего выросли цены лишь на фрукты и овощи. Фрукты подорожали в наибольшей степени в Австрии – на 5,9%, овощи – в Латвии (рост составил 10,4%).

В январе 2021 года цены на продовольствие в России выросли на 8,2% по сравнению с январем прошлого года, в то время как в государствах ЕС цены на продукты за год подорожали в 7,5 раза меньше – на 1,1%.

Тогда наибольший скачок продемонстрировали цены на овощи – 17,5%. В Евросоюзе цены на них увеличились на 0,2%. Также, по данным Росстата, наиболее заметно в январе подорожали фрукты (+13,5%) и сладости (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – +13,7%).

Ранее заместитель министра промышленности Виктор Евтухов сообщил, что, в соответствии с прогнозами, в России не должно быть дефицита продуктов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился отслеживать стоимость товаров и услуг, чтобы принимать своевременные меры для сдерживания роста цен. В декабре о неоправданном росте цен на продукты говорил президент России Владимир Путин: он поручил профильным министрам принять экстренные меры.