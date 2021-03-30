ТУРЦИЯ
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Туристический сезон в Анталье откроют российские туристы
Турция готова открыть турсезон уже в апреле. В 2020 году Анталью, несмотря на пандемию COVID-19, посетили 3,5 млн туристов, из них почти половина - россияне. В этом году страна планирует принять гораздо большее количество отдыхающих
Туристический сезон в Анталье откроют российские туристы
Фото: АА / Others
30 марта 2021 г.

Туристический сезон в турецкой провинции Анталья начнется уже в апреле с прибытием российских туристов. Об этом сообщил глава Ассоциации профессиональных отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа.

В Анталье, которая является одним из излюбленных мест отдыха туристов благодаря живописному пейзажу, благоприятному климату и историческим достопримечательностям, завершилась подготовка к открытию нового туристического сезона. Туристам здесь предоставляется безопасный и здоровый отдых в рамках сертификационной программы «Безопасный туризм», инициированной Министерством культуры и туризма Турции на фоне пандемии коронавируса.

Как отмечает Anadolu, несмотря на пандемию, в прошлом году Анталью посетили 3 512 910 туристов, из них 1 509 648 – россияне. В текущем году ожидается, что на отдых в регион прибудет гораздо большее число людей. «Все приготовления к открытию нового сезона завершены. Судя по данным о бронировании авиабилетов на апрель, сезон откроют российские туристы», – сказал Атмаджа.

По его словам, Россия является важным рынком для Турции в плане туризма, а россияне, в свою очередь, очень любят проводить здесь отпуск.

Между тем глава Фонда устойчивого развития культуры и туризма Anatolity Джем Кынай, известный также как разработчик системы «все включено», подтвердил, что Анталья является очень важным туристическим направлением для россиян.

«Из всех турецких регионов большая часть россиян отдает предпочтение Анталье, они очень любят здесь отдыхать. Кроме того, россиянам импонирует система «все включено». Лучше всех в мире эту систему претворяет в жизнь Турция. Преимущество Турции заключается в том, что туристический сезон начинается в рамках сертификационной программы «Безопасный туризм». В прошлом году эта инициатива прошла с успехом. В нынешнем году туристам также будет предложена возможность безопасного и здорового отдыха», – заверил Кынай.

Ранее в Анталье стартовали съемки фильма «Пять глаз» с участием Джейсона Стэтхэма, Обри Плаза, Хью Гранта, Кэри Элвиса и Джоша Хартнетта. Для этого территорию выставочного центра ЭКСПО, построенного в Анталье за 1,8 миллиарда лир, превратили в огромную съемочную площадку. Новая кинолента знаменитого британского режиссера Гая Ричи рассказывает историю Орсона Форчуна, агента МИ-6, которому поручено предотвратить продажу смертоносного оружия, представляющего большую опасность для мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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