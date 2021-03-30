Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2020 году сократилась в 1,9 раза в годовом выражении – до 81,66 миллиарда рублей, пишет ТАСС. Отмечается, что выручка за указанный период упала на 22% и составила 633,3 миллиарда рублей.

Валовая прибыль в 2020-м упала в 1,7 раза (до 185 миллиарда рублей), а прибыль до налогообложения составила 106,7 миллиарда рублей, что в два раза меньше, чем в 2019 году. Себестоимость уменьшилась на 8% и составила 448,3 млрд рублей.

25 марта «Татнефть» и Минэнерго РФ заключили инвестиционное соглашение о строительстве до конца 2026 года четырех нефтеперерабатывающих установок на комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Это будут установки замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива (гидроизодепарафинизации). По данным пресс-службы компании, инвестиции в проект превысят 50 миллиардов рублей.

Соглашение предусматривает, что под эти проекты «Татнефть» получит инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье.

Ранее сообщалось, что «Газпром» завершил 2020 год с чистым убытком свыше ₽706,9 миллиарда по российским стандартам бухгалтерской отчетности (без учета финансовых показателей дочерних предприятий). Такая ситуация возникла впервые с 1998 года.