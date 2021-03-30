Ленинский районный суд Тульской области приговорил бывшего участкового полиции к 4,5 года колонии по делу о похищении и изнасиловании коллеги. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и частью 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

«Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – рассказал изданию источник.

В августе 2020 года в нерабочее время 27-летний старший лейтенант полиции вывез 31-летнюю женщину, которая является дознавателем и капитаном полиции, в багажнике своего автомобиля в лес в районе деревни Прудное под Тулой, где изнасиловал ее. После инцидента было принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее Верховный суд Башкортостана полностью оправдал двух из трех экс-полицейских, которых следствие обвинило в изнасиловании 23-летней дознавательницы в отделении осенью 2018 года. Третьего фигуранта дела суд признал виновным по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Однако ему снизили наказание с шести до четырех лет лишения свободы.

Всех обвиняемых, а также саму подвергшуюся насилию девушку уволили из полиции. Как выяснилось, до изнасилования потерпевшая вместе со своими руководителями употребляла алкоголь прямо в отделении.