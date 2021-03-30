Национальная общественная организация «Марий Ушем» выразила недовольство кадровой политикой главы Марий Эл Александра Евстифеева, пишет «Idel.Реалии».

По мнению представителей организации, чиновник сознательно игнорирует назначение на руководящие должности уроженцев Марий Эл, а также представителей мари. Активисты пришли к выводу, что за почти четыре года, что Евстифеев находится в республике, должности в правительстве получали преимущественно жители Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода и Саратова, а руководить федеральными ведомствами в регионе все чаще назначают чиновников из Татарстана или Чувашии. Это унижение национальных кадров, считают в «Марий Ушем».

В опубликованном в соцсетях обращении к главе республики подчеркивается, что «подавляющее большинство управлений федеральных служб республики возглавляют неместные кадры, для которых Марий Эл лишь площадка для их личной карьеры. Надо всем признаться, что для этих людей Марийский край и его народ мало интересен».

Авторы обращения называют Евстифеева «приезжим варягом», напоминая ему, что президент России Владимир Путин в 2017 году указывал ему на необходимость опираться на местные кадры.

«Фактически с первых дней своей работы вы игнорировали указания высшего должностного лица страны и человека, который направил вас к нам», – утверждают общественники. По мнению представителей национальной общественной организации, жители республики воспринимают такую кадровую игру как унижение и оскорбление местного населения.

«У нас достаточно своих специалистов, способных возглавить любые сферы деятельности. Они подготовлены профессионально, живут здесь, ходят по родной земле и есть мотив на созидание!»– заявляют в «Марий Ушем».

Как отмечают активисты, цель публичного обращения в том, «чтобы республика развивалась, народ жил достойно, улучшалось его благосостояние, чтобы никто не смел покушаться на ее территориальную целостность и границы в составе Российской Федерации и ее государственный статус как национальной республики, автономия которой дана еще более 100 лет назад».

Как напоминает издание, Александр Евстифеев возглавляет Марий Эл с апреля 2017 года. После назначения его врио главы региона, в республику приехали несколько работавших с Евстифеевым в Московском областном арбитражном суде чиновников. Все они получили должности в администрации и правительстве региона. После избрания Евстифева главой Марий Эл на досрочных выборах он сформировал новый состав правительства, в который кроме московских коллег вошли чиновники, приехавшие из Саратова.

В национальной организации не рассчитывают на «полноценную реакцию» губернатора и намерены инициировать общественные слушания на тему кадровой политики в Марий Эл.