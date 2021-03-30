Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации населения и объемам закупок препаратов против COVID-19 среди постсоветских государств, сообщаетReport.az.

По состоянию на 26 марта 2021 года, введено 746 608 доз препарата производства китайской компании Sinovac, 226 тысяч человек прошли полный процесс вакцинации.

Для сравнения: в Азербайджане первую прививку получили 518 867 человек, что равно 5,2% населения, в то время как в России их число составляет 6,3 миллиона – 4,3% граждан.

В Беларуси, Молдове и Украине данный показатель равен 2%, в Казахстане – ниже 1%. Соседняя Грузия через COVAX имеет доступ к 72,4 тысячам доз вакцины, однако прививку получили всего 5 тысяч человек. В Армении иммунизация населения до сих пор не началась.

По количеству вакцинированных на 100 человек, Азербайджан также является лидером, уступая лишь РФ.

Напомним, что в Турции в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа использовано около 15, 6 миллионов доз препаратов.

Согласно даннымМинистерства здравоохранения Турции, по состоянию на 16:30 30 марта общее число вакцинированных первой дозой вакцины составляет 8 862 077 человек, второй – 6 787 207.

Число вакцинированных первой и второй дозами в Стамбуле составило 2 439 016, в Анкаре – 1 236 328, в Измире – 1 051 219 граждан.

На данный момент Турция закупила около 28 миллионов доз вакцины от производителей CoronaVac и BioNTech, в то же время шесть препаратов отечественного производства проходятклинические испытания.